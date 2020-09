An der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg : „Bewegung in der Natur“ wird gefördert

Dieter Finken, Teamleiter Prävention der AOK (Mitte), verlängerte jetzt die Kooperation mit der Betty-Reis-Schule. Foto: Betty-Reis-Gesamtschule

Wassenberg Die Betty-Reis-Gesamtschule kooperiert weiterhin mit der AOK. Mithilfe der finanziellen Unterstützung wurde das Projekt „Bewegung in der Natur“ entwickelt, bei dem die Schüler den Wald erkunden sollen.

Sport ist gesund. Und was passt besser in die Corona-Zeit als Bewegung in der freien Natur? Das dürfte sich auch die Betty-Reis-Gesamtschule gedacht haben, als sie ihr neues von der AOK gefördertes Projekt „Bewegung in der Natur“ plante.

Vor zwei Jahren hatte die Betty-Reis-Gesamtschule mit der AOK Rheinland/Hamburg einen Kooperationsvertrag geschlossen. Sie profitierte hierdurch von der Initiative „Fit durch die Schule“, die von der Gesundheitskasse in Zusammenarbeit mit dem NRW-Schulministerium ins Leben gerufen wurde.

Ziel ist es, dass Schulen bewegungsfördernde Angebote außerhalb des Unterrichts dauerhaft in ihren Schulalltag integrieren. „Mit passgenauen Projektideen sollen Kinder und Jugendliche durch die Freude an der Bewegung dazu motiviert werden, regelmäßig Sport zu treiben, unabhängig von Geschlecht, Ethnie und sozialem Umfeld“, sagt Dieter Finken, Teamleiter Prävention der AOK Mönchengladbach/Heinsberg/Viersen. Nun wurde der Kooperationsvertrag mit der AOK für weitere zwei Jahre verlängert und sichert der Schule eine Unterstützung von knapp 5000 Euro zu.

Zur Vertragsunterzeichnung besuchte Dieter Finken die Schule und traf dort auf Schulleiterin Karin Hilgers und Judith von den Driesch, die als Koordinatorin für den Ganztags-Bereich die Betreuung des neuen Projekts „Bewegung in der Natur“ übernommen hat. Sie erklärt, dass das Projekt in Kooperation mit dem Breitensportverein DJK Wassenberg entwickelt worden sei. Ziel ist es, den Jugendlichen „den Wald mit all seinen Aspekten nahezubringen“.