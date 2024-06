Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg Erstwähler in lebhafter Politik-Debatte

Etwas schwerfällig waren die Antworten auf Fragen wie „Wie wollen Sie die Politik für die Jugend interessanter gestalten?“ Weil die jungen Menschen besonders betroffen sein werden vom Klimawandel und den Folgen, ging es auch um die Suche nach geeigneten Maßnahmen. Logischerweise kam in diesem Zusammenhang auch viel Geld ins Spiel, das für Investitionen genutzt werden müsse. Zudem ging es in der lebhaften Diskussion auch um die Frage, was die Parteien gegen die Inflation tun wollen.