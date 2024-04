Bei bestem Wetter in Wassenberg Gelungener Start in die Abendmarkt-Saison

Im Namen der Geselligkeit und des kulinarischen Genusses startete am vergangenen Freitagabend wieder die Abendmarkt-Saison in Wassenberg. Viele Menschen kamen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die historische Innenstadt, um zusammen in das nahende Frühlingswochenende zu starten. Sie schlenderten über den Roßtorplatz und die Graf-Gerhard-Straße, ließen sich von verschiedensten Kunst-Dekorationen inspirieren und genossen ein kühles Bier, Aperol Spritz oder kosteten edlen Rhabarber Likör. So herrschte ein buntes und belebtes Treiben in der Stadt. Bei Frühlingstemperaturen und Abendsonne gab es in Wassenberg, an jeder Ecke etwas zu entdecken.