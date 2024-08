Bestatter Volker Winkels ist Podcaster Kein bisschen totenstill

Wer Volker Winkels kennt, der weiß, dass der Wassenberger Bestatter ein Mann klarer Worte ist. Und zwar in jeder Situation. Auch Jessica Bloem hat das schnell erkannt. Die WDR-Moderatorin hatte Winkels irgendwann kennengelernt – nachdem eine große Gruppe um den in Wassenberg ebenfalls sehr bekannten Unternehmer Frank Sodermanns unmittelbar nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine zahllose Menschen mit Behinderungen gerettet hat. Winkels war damals der, der im WDR-Studio interviewt wurde. Auch sein Einsatz nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hatte die Fernsehmacher auf den Plan gerufen. Das Ergebnis: „Sollen wir mal einen Podcast machen?“, fragte Jessica Bloem den bekannten Bestatter.