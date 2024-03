Besonderes Konzert in Wassenberg Dreifach starke Blasmusik

Info

Zweites Konzert Nachdem die drei Vereine in der Corona-Zeit erstmals von ihren Dirigenten Thomas Lindt zusammengeführt wurden, waren alle Musiker willens, erneut zusammen zu musizieren. Nach einem Anstoß durch Lindt kamen sie nach einer Auftaktveranstaltung im Januar für intensive Proben zusammen. Wer das Projektorchester in Aktion erleben möchte, hat dazu am Sonntag, den 17. März noch einmal Gelegenheit: An diesem Tag gestalten die drei Musikvereine um 15 Uhr das Café-Konzert in der Mehrzweckhalle Unterbruch.