Stadtrat Wassenberg : Effeld darf sich „Spargeldorf“ nennen

Effeld Der Stadtrat beschließt, dass Effelds Ortsschilder den Zusatz tragen dürfen. Der Spargelanbau hat dort eine lange Tradition und hat auch einen wichtigen Teil zum Wohlstand beigetragen.

Die Zustimmung in der jüngsten Sitzung des Wassenberger Stadtrates war einhellig: Der Ortsteil Effeld soll künftig mit dem Zusatz „Spargeldorf“ auf seinen Ortsschildern auf sein Markenzeichen aufmerksam machen dürfen. Dazu muss eine entsprechende Bestimmung in die Hauptsatzung der Stadt aufgenommen werden, was in Kürze geschehen wird.