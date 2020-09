Bergfried in Wassenberg : Vom Wohnturm zur Kunstgalerie

Wassenberg Corona-bedingt bescheiden feierten Stadt und Heimatverein das 600-jährige Bestehen des Bergfrieds. Walter Bienen berichtete in einem Freiluft-Vortrag an der Burg etlichen Interessierten aus der wechselvollen Geschichte des Wassenbergers Wahrzeichens.

Am (Wahl-)Sonntag war Wassenbergs Bürgermeister Manfred Winkens 16 Jahre im Amt – und geht zum 31. Oktober bekanntlich in Pension. Der Heimatverein Wassenberg feierte an dem Tag 600 Jahre Bergfried – und der bleibt noch ein bisschen. Heimatvereinsvorsitzender Walter Bienen stellte am Nachmittag heraus, dass der heutige, gute Zustand des Bergfrieds als Stätte von Kunst und Kultur durchaus etwas mit dem Bürgermeister zu tun habe, der sich nämlich für den Ausbau des Wassenberger Wahrzeichens, das bis weit hinein in die Rur-Landschaft sichtbar ist, eingesetzt habe ebenso wie für die Gründung der Kunst- und Kultur-gGmbH Wassenberg, die den Bergfried mit Veranstaltungen „bespielt“.