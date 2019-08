Kurs in Wassenberg : Kurzkrimis aus eigener Feder

Die Teilnehmenden an der Sommerakademie trafen sich am Naturparktor in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Wie man kurze Kriminalgeschichten schreibt, lernten die Teilnehmer der Wassenberger Sommerakademie unter der Leitung des Autors Ulrich Land.

Wie schreibt man eine Kriminalgeschichte? Wie findet man den richtigen, spannungsvollen Einstieg? Fängt man also mit dem Täter, der Tat oder dem Opfer an oder doch gleich mit dem ermittelnden Detektiv? Diese Fragen stellten sich die Teilnehmer der fünften Wassenberger Sommerakademie, bei der sich alles um das Thema Kurzkrimis schreiben drehte.

Kreatives Schreiben steht immer im Mittelpunkt der Sommerakademie, die nun bereits zum fünften Mal unter der Leitung des Roman- und Hörspielautors Ulrich Land stattfand. Ausgerichtet wurde der Workshop von der Bücherkiste Wassenberg in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Kreis Heinsberg. Eine Woche lang erarbeiteten die acht Beteiligten anhand zahlreicher Übungen verschiedene Techniken des kreativen Schreibens.

Bei der Übung „Krimi auf Zuruf“ veränderten sich jeweils kurzfristig Szenerie und Geschehen, sodass abwechslungsreiche Texte mit spontanen und überraschenden Wendungen entstanden. Auch in Bildern können sich ganze Geschichten verbergen, die die Autoren lebendig werden ließen. Bei einer anderen Übung diente ein Ein-Satz-Krimi als Vorlage, bei der nächsten ein Gedicht.

Daraus entstanden ist ein 62-seitiges Booklet, in dem die teils spannenden, teils skurrilen Geschichten zu lesen sind. Zwischen den Zeilen: die Kreativität und Fantasie, die in den Werken steckt.