Für Ein- und Auszahlungen Bei der Volksbank in Wassenberg gibt’s nun einen „Cube“

Warum die Volksbank Mönchengladbach auch in Wassenberg den neuen Weg des Geldabhebens gewählt hat, erläutert Claudia Klingen, die die Wassenberger Volksbank-Filiale leitet: „Wie viele andere Geldinstitute musste auch die Volksbank neue Wege gehen, denn auch wir sind nicht verschont geblieben von Geldautomatensprengungen.“ Im Klartext erinnert sie sich noch gut daran, als unbekannte Täter in der Nacht zum 15. Juni 2020 einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale an der Graf-Gerhard-Straße gesprengt hatten. Gegen 2.45 Uhr schreckten Anwohner auf, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten und daraufhin die Polizei verständigten. Zeugen hatten zwei Personen beobachtet, die mit einem dunklen Auto in Richtung Landstraße 117 flüchteten.