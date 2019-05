Konzert im Bergfried Wassenberg : Akustik-Pop in Wohnzimmer-Atmosphäre

Wassenberg Bei ihrem ersten Konzert im Wassenberger Bergfried begeisterte die Gruppe „Spin off“ um Sängerin Katja Forg.

Die vier Musiker aus Jüchen (wobei Sängerin Katja Forg eine waschechte Erkelenz-Matzeratherin ist) begeisterten von Beginn an. Das Publikum wurde mitgenommen auf eine Reise durch die Songs zahlreicher Musik-Stars. Schon nach dem ersten Stück „Perfect“ ließ sich erahnen, dass der Abend sehr unterhaltsam werden würde. Es dauerte auffällig kurze Zeit, bis die Besucher mitgingen, klatschten und auch mit sangen. Stevie Wonders „Sunshine of my life“ ließ ganz schnell das letzte Eis schmelzen, und fortan kam es zur einer Symbiose zwischen Musikern und Publikum, was der Band sichtlich Freude machte: „Es ist ja ein wenig wie im Wohnzimmer hier in der Burg. Aber es macht richtig Spaß hier mit Euch“, sagte Sänger und Leadgitarrist Stefan Kirschner.