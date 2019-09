Folge der Flurbereinigung : B 221 n: Stadtgrenzen werden bei Umgehungsstraßenbau angepasst

Wassenberg Die Flurbereinigung durch den Bau der B 221-Umgehung macht leichte Verschiebungen der Gemeindegrenzen zu Erkelenz und Hückelhoven nötig.

Im jüngsten Planungsausschuss wurden die Politiker über eine entsprechende Anregung der Bezirksregierung Köln informiert. In gemeinsamen Gesprächen mit Vertretern beider Städte und der Bezirksregierung habe man sich einvernehmlich auf eine Verschiebung der Grenze geeinigt, hieß es in der Information der Verwaltung. Damit vergrößere sich das Erkelenzer Stadtgebiet geringfügig um rund 330 Quadratmeter. Zwei neu entstandene Wirtschaftswegeflächen gehen ebenfalls in Eigentum und Unterhaltung der Stadt Erkelenz über.