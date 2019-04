Glückswoche in Wassenberg : Glücksaktionen im Autohaus und bei der Voba

Zu Kreativaktionen für Kinder hatte die Volksbank-Filiale Wassenberg eingeladen. Gemeinsam mit Toni Hilgers malten Kinder des Kindergartens St. Georg ein Glücksradbild aus Glückskleeblättern (im Hintergrund). Foto: Toni Hilgers

Wassenberg Das Autohaus Sodermanns und die Volksbank beteiligten sich mit Aktionen an der Wassenberger Glückswoche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt“, ist ein Zitat von Albert Schweitzer. Unter diesem Motto stand eine gesamte Woche im Autohaus Sodermanns, das sich, wie auch andere Wassenberger Geschäfte, Aktionen zur „Glückswoche“ hat einfallen lassen. „Wir sind froh, an der Glückswoche der Stadt Wassenberg teilnehmen zu dürfen und haben uns allerhand einfallen lassen, um das Glück mit unseren Besuchern zu teilen und somit zu verdoppeln“, betonte Frank Sodermanns. „Glück und glücklich sein gehören erfreulicherweise täglich zu unserer Arbeit, denn wir haben das Privileg, Menschen durch unsere Fahrzeugumbauten zur Mobilität zu verhelfen.“

In der Woche vom 18. bis zum 23. März hieß es nun „Glück im Doppelpack“. Menschen mit Handicap konnten kostenfrei etwa auf dem Verkehrsübungsplatz des Hauses mit einem Fahrlehrer der Kooperationsfahrschule Cornelia Schiefer selbstständig ein umgebautes Auto fahren. Als zweites Highlight für jeden Besucher mit oder ohne Handicap, hatte die Firma einen „Glücksweg“ mit sieben „Glücksstationen“ quer durch die Ausstellungshalle vorbereitet. An jeder Station gab es etwas zu erleben und genießen. Am Ende des Weges erwartete die Besucher eine kleine „Glücks-Oase“ mit der Möglichkeit, eine virtuelle Reise zu unternehmen, denn Urlaub macht schließlich auch glücklich.

Zu sieben Glücksstationen – hier der Glücksbrunnen – wurden Besucher des Autohauses Sodermanns eingeladen. Foto: Sodermanns

Auch Spielen oder Süßes kann glücklich machen, also erlebten die Besucher etwa einen kleinen Tischbrunnen, aus dem flüssige Schokolade zum Probieren lief, mit einer Glücksbrille wurden Kunden/Besucher in eine Welt verlockender Farben versetzt. Auch Glücksdüfte spielten eine Rolle an einer Station. Und natürlich ging es auch um die „Glücksmobile“ für Menschen mit Behinderung.

Auch die Volksbank-Filiale Wassenberg hat sich an der Glückswoche beteiligt. Sie lud Kinder aus Kindertagesstätten der Stadt zu Bastelaktionen mit Toni Hilgers ein. Jungen und Mädchen des Kindergartens St. Georg Wassenberg etwa malten ein Glücksradbild aus Glückskleeblättern. Jedes Kind hat ein Kleeblatt bemalt und dann mit farbiger Pappe oder Transparentpapier erstellt. Nach Abschluss der Arbeiten durfte jedes Kind am Glücksrad drehen. Für alle gab es dann als Gewinn einen „VOBA Robby“. Kinder des Wassenberger Kindergartens St. Georg und der Awo-Kindertagesstätte Wassenberg waren an der Aktion beteiligt.

(RP)