In der Nacht zu Sonntag Auto in Wassenberg brennt aus

Im Wassenberger Ortsteil Birgelen ist in der Nacht zu Sonntag ein Mini vollständig ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fing das Auto um kurz vor 3 Uhr aus unklarer Ursache Feuer. Der Wagen parkte zu der Zeit in der Einfahrt am Wohnort der Eigentümer im Junkerbruch, direkt an einer ehemaligen Gaststätte.