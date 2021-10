Austellungen in Wassenberg : Fotokunst auf zwei Etagen im Bergfried Wassenberg

Fotograf Helmut Heutz stellt im Wassenberger Bergfried aus. Auch Peter Kremer zählt zu den Ausstellenden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Tropfenfotografie und Bilder, die zum Nachdenken anregen, können ab Ende Oktober in Wassenberg bewundert werden: Peter Kremer und Helmut Heutz stellen ihre Arbeiten aus.

Zwei Wochen lang wird der Bergfried in Wassenberg Ausstellungsort zweier Fotokünstler der Foto-Gruppe Gerderath sein. Vom 30. Oktober bis 14. November stellen Peter Kremer und Helmut Heutz hier ihre Werke aus.

In der unteren Etage des Bergrieds zeigt Fotograf Peter Kremer seine eigene Art des Fotografierens: die Tropfenfotografie. Kremers Bilder zeigen die Momente fallender und auf die Wasseroberfläche auftreffender Tropfen in genauem Detail. Die Ausstellung mit dem Titel „Vom Infusionsset zum Droplet: sieben Jahre Tropfenfotografie“ zeigt auch Kremers fotografische Weiterentwicklung. Außerdem wird der Tropfenkünstler am Sonntag, 14. November, ab 15 Uhr seine Tropfentechnik vor Ort präsentieren.

Auch Helmut Heutz zeigt mit seiner Ausstellung „Rückbilck“ seine Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren. Etwa 40 Bilder und eine Multimedia-Präsentation zeigen seinen Weg als Hobby-Fotograf. Seit 2001 fertigt er Aufnahmen aus den Bereichen Porträt und Stillleben an. Heute befasst sich Heutz auch mit durchaus kritischeren Themen. Die Bilder des Hobby-Fotografen beschäftigen sich beispielsweise mit Umweltverschmutzung oder Rassismus. Seine Arbeiten, die in den oberen beiden Etagen ausgestellt sind, sollen provozieren und zum Nachdenken anregen.