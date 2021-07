Ausstellung in Wassenberg : Spannende Bildkontraste im Bergfried

Ellen von der Linden (l.) und Ruth Schulmeyer stellen im Bergfried in Wassenberg aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die befreundeten Künstlerinnen Ruth Schulmeyer und Ellen von der Linden stellen in Wassenberg aus. Wegen des Hochwassers kamen allerdings kaum Menschen zur Vernissage.

Erst bremste die Pandemie bildende Künstler und Künstlerinnen auch in unserer Region aus und nun, da nach lange Pause die erste Kunstausstellung im Bergfried eröffnet werden sollte, blieben viele Kunstfreunde der Vernissage fern, weil die Rurflut andere Prioritäten setzte. Immerhin zeigte sich stellvertretender Bürgermeister Frank Winkens im kleinen Kreis doch zufrieden, dass das kulturelle Leben langsam wieder Fahrt aufnimmt. Auch die gebürtige Wassenbergerin Ruth Schulmeyer, die an ihrem heutigen Wohnsitz in Ratheim selbst mit Wasserschäden zu kämpfen hatte, freute sich, gemeinsam mit ihrer langjährigen künstlerischen Weggefährtin Ellen von der Linden aus Willich-Anrath die erste Kunstschau nach der Pandemie-Pause in Wassenberg bestreiten zu können.

Beide haben sich vor Jahren durch berufliche Zusammenarbeit außerhalb der Kunstszene kennengelernt und fanden durch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Kunst zusammen. Inzwischen haben Schulmeyer und von der Linden bereits eine ganze Reihe von Ausstellungen gemeinsam bestritten. Das Besondere, das Ruth Schulmeyer betont: „Wir sprechen nie ab, welche Arbeiten genau wir zeigen. Der Kontrast ist das, was die Ausstellungen spannend macht.“ Das zeigt sich auch im Bergfried. „am Anfang war …“ lautet das Motto der Schau. Beide Künstlerinnen zeigen Arbeiten der früheren Jahre bis etwa 2010. „Thema ist unser Werdegang, wie wir uns entwickelt haben“, erläutert Schulmeyer.

Info Die von der Kunst-, Kultur- und Heimatpflege gGmbH Wassenberg organisierte Ausstellung ist noch an den kommenden drei Sonntagen (25. Juli, 1. und 8. August), jeweils zwischen 11 und 17 Uhr im Bergfried geöffnet. Die Künstlerinnen stehen Interessierten dann gern zum Gespräch zur Verfügung.

Die Ratheimerin entführt mit ihren Bildern in abstrakte Welten, in früheren Jahren vielfach charakterisiert durch fließende Farben und durchaus auch Natur-Assoziationen, wie die Arbeiten „Flowing Water“ oder „Coral Reef“ belegen. Zunehmend aber hätten Minimalismus und Farbreduktion ihren Stil bestimmt, wobei das Spiel mit Grautönen bei den neueren Arbeiten im Bergfried zu beobachten ist. Schulmeyer will damit auch ein Zeichen gegen die Reizüberflutung unserer Umgebung setzen. Zehn zu Kunststelen umfunktionierte Dachlatten demonstrieren Schulmeyers Kunstphilosophie. „Reduktion … entschleunigt, bringt Vielfalt, ist Freiheit, fördert Phantasie“ ist da etwa zu lesen. Dabei nutzt die Künstlerin für ihre Bilder alle möglichen Materialien: Sumpfkalk, Dachlack, Beize, Pappmaché oder Holzleim gehören dazu. Die Bilder entstehen oft in einem langen Prozess fortwährender Veränderung und einer Abfolge von Schichtungen.