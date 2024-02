Ausstellung im Bergfried „Brücken verbinden“ in Wassenberg

Zum Verein selbst: Gegründet wurde der Creativ-Foto Wassenberg im Januar 2003. Vierzehntägig treffen sich die Mitglieder in der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg am Birkenweg zum allgemeinen Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Dabei werden ausgewählte Themen zusammen bearbeitet, bewertet und diskutiert. Gemeinsames Fotografieren bei Exkursionen und Workshops stehen außerdem auf dem abwechslungsreichen Vereinsprogramm. Weiteres über den Verein finden Interessierte auf der Homepage www.creativ-foto-wassenberg.de.