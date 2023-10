Konzert des MGV Ausgelassene Stimmung in der Burg Wassenberg

Je weiter der Abend voranschritt, desto ausgelassener wurde die Stimmung im Publikum. Einige der Besucher im Saal schunkelten und stimmten in den Refrain der letzten aufgeführten Lieder des großen Chors mit ein – auch den wohlverdienten Zugabe-Rufen einiger besonders begeisterter Zuschauerinnen konnte der Herrenchor nicht widerstehen. Anschließend an das Konzert wurden alle Besucher dazu eingeladen in der anhängenden Lokalität der Burg in Wassenberg zusammenzukommen, um gemeinsam den durchaus gelungenen Abend in guter Gesellschaft und bei einem gemeinsamen Getränk ausklingen zu lassen.