Atelierbesuch bei Maler Georg Kohlen in Wassenberg

Zu Gast im Wassenberger Atelier von Georg Kohlen : Zurück in der Heimat

Künstler Georg Kohlen bei der Arbeit in seinem Atelier am Roßtorplatz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Nach vielfältigen Aktivitäten außerhalb seiner Heimatstadt ist der aus Myhl stammende Maler Georg Kohlen 2017 nach Wassenberg zurückgekehrt. Gerade stellt er im Bergfried aus. Ein Besuch im Atelier am Roßtorplatz.

Im Herzen der Stadt und doch versteckt liegt in einer Art Garagenanbau eines Hinterhofs am Roßtorplatz das Atelier von Georg Kohlen, der zurzeit gemeinsam mit seinem Künstlerkollegen Andreas Joerißen (wie berichtet) im Bergfried ausstellt. Kohlen freut sich über den Zuspruch, den die Schau seit Mitte Juni erfährt. „Rund 50 Besucher an den Öffnungssonntagen, das ist ein schönes Ergebnis“, sagt der 63-Jährige, zumal seine Arbeiten alles andere als dekorativer Wandschmuck sind, sondern zum genauen Hinsehen und geistiger Auseinandersetzung herausfordern – ebenso wie die surrealen Plastiken von Andreas Joerißen, die in der Schau in Beziehung gesetzt sind zu Kohlens Malerei.

Kohlens Werkspektrum in wenigen Sätzen zu umreißen, ist schlicht unmöglich. Zu groß sind stilistische Breite und Vielfalt der Themen, denen sich der umtriebige Kreative widmet, der sich auch für Literatur interessiert und mit übermalten Texten neue Sinnzusammenhänge sucht. Etwas von dieser Vielfalt spiegelt (neben der Ausstellung im Bergfried) auch Kohlens Atelierraum. Auf der Staffelei steht ein aktuelles, rein abstraktes Gemälde, das Transparenz von Farben thematisiert, wie Kohlen erläutert. An den Wänden dagegen hängen Acryl- und Ölarbeiten geheimnisvoller Gesichter und ineinander zerfließender Gestalten. Daneben verfremdend überarbeitete Fotos und Arbeiten aus einer Serie, die Kohlen Bruchstücke nennt: Man sieht Figuren vor Bewegung und Sogkraft ausstrahlenden Pflasterformationen. Steine, so Kohlen, seien für ihn ein lebendiges Material, das er auch bemalt und als Plastik ausstellt. Auch Collagen hat Kohlen geschaffen, oder die im Bergfried ausgestellten Farbexplosionen, die Jahreszeiten charakterisieren.

Info Schau noch zwei Sonntage offen Geöffnet Die Ausstellung „Malerei und Skulptur im Dialog“ mit Arbeiten von Georg Kohlen und Andreas Joerißen im Bergfried ist am Sonntag, 5. August, und letztmals am Sonntag, 12. August, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Abschluss Die Schau endet mit einer besonderen Veranstaltung am 12. August ab 11 Uhr. Der Heinsberger Pianist Frank Ollertz und der Maastrichter Gitarrist Paul Gerards bieten den musikalischen Rahmen einer Lesung von Georg Kohlen, der seine mit Tipp-Ex bearbeiteten Gedichte bekannter Lyriker vorträgt und Joachim Rönneper aus Köln. Der Schriftsteller, Ausstellungskurator und Herausgeber von Kunst-Anthologien liest aus seinem Buch „Leertaste“. Eintritt frei.

Nach vielen „auswärtigen“ Jahren ist Kohlen 2017 nach Wassenberg zurückgekehrt und fand nach Hinweisen aus der Stadtverwaltung den Atelierraum am Roßtorplatz. Mittlerweile lebt er die meiste Zeit wieder im Elternhaus in Myhl, pendelt aber noch zu seinem früheren Hauptwohnsitz Köln. Dort hatte er sich 15 Jahre lang für nicht kommerzielle Ausstellungsprojekte eingesetzt und in einer eigenen Galerie noch nicht arrivierten Künstlern ein Forum geschaffen. Nebenbei beteiligte er sich an regionalen und überregionalen Ausstellungen, stellte auch beim Künstlerforum Schloss Zweibrüggen, beim Hückelhovener Kunstverein Canthe oder in der Pro Arte Galerie Erkelenz aus. Parallel arbeitete er mit befreundeten Künstlern aus der Region in einem Gillrather Atelierhaus, unter anderem in Gemeinschaft mit dem vor drei Jahren früh verstorbenen Burkhard Ollertz. Nach dessen Tod habe er den Wechsel gesucht, sagt Kohlen. Dass Wassenberg sich bemüht, für Kulturschaffende attraktiv zu werden, begrüßt er. Gern öffnet er sein Atelier an Wochenenden für Besucher, ein Hinweis vorn auf dem Roßtorplatz zeigt das offene Atelier an.



„Mein Interesse an Kunst ist in jungen Jahren auf einem Internat geweckt worden, das Kultur und Kunst besonders förderte“, erzählt Kohnen. Erste Zeichnungen entstanden damals. Das Kunstgeschichts-Studium aber schloss Kohlen nicht ab. „Ich wollte lieber selbst Kunst machen“, spürte er. In Gerderhahn wurde der junge Künstler Mitte der 70er Jahre mit Weggefährten erstmals als Aussteller mit einer kleinen Galerie aktiv.