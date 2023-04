Neuer Fahrradladen AS-Bikes jetzt am Standort Wassenberg

Wassenberg · Seit dem 18. März dieses Jahres hat AS-Bikes am neuen Standort in der Gladbacher Straße 12 in Wassenberg geöffnet. Wie der Umzug verlief und was die E-Bikes in André Scheres‘ Sortiment ausmachen.

15.04.2023, 05:10 Uhr

Fahrradhändler André Scheres inmitten seines neuen Ladenlokals in Wassenberg. Das Lastenrad der Firma Cangoo, auf dem er sitzt, ist ein praktischer Riese mit vielseitiger Ausstattung. Normalerweise steht es aufrecht im Raum. RP-Foto: Maren Kaster Foto: Maren Kaster

Zwei Jahre ist es her, als André Scheres sich einen Jugendtraum erfüllte: seinen eigenen Fahrradladen. Der gelernte Koch eröffnete in Arsbeck AS-Bikes. Doch nach einem Eigentümerwechsel des Ladenlokals standen zusätzliche Lager- und Freiflächen für die Fahrradausstellung nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig war eine Mieterhöhung eingeplant, die Scheres nicht stemmen konnte. Ende Dezember 2022 war deshalb Schluss mit AS-Bikes in Arsbeck. Doch schon im März 2023 konnte Scheres das neue Geschäft in Wassenberg eröffnen. „Mit dem Vermieter hat die Chemie sofort gestimmt und die Lage an einer viel befahrenen Straße ist ein zusätzlicher Pluspunkt“, sagt Scheres.