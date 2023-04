Einrichtung Apfelbaum in Wassenberg Tage der Traumberufe in der Kita

Und dann kam jemand zu den Apfelbaum-Kindern, dessen Name stadtbekannt ist in Wassenberg. Marcel Maurer – der Bürgermeister der Stadt. Dass der Verwaltungschef sozusagen im Rathaus an der Roermonder Straße „wohnt“, wissen die Kinder. Womit aber verbringt ein Bürgermeister den Tag? Und warum muss ein Bürgermeister eigentlich gewählt werden von den Menschen in seiner Stadt, ehe er an die Arbeit gehen kann? Auch Maurer nahm sich Zeit für den Wassenberger Nachwuchs und plauderte mit den Mädchen und Jungen.