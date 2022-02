Antrag im Stadtrat : Flugtaxis für Wassenberg?

Eine Drohne am Flughafen Mönchengladbach. Foto: Carsten Pfarr

Wassenberg Die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke im Rat der Stadt Wassenberg will auffallen. Das ist den Kommunalpolitikern sehr wohl bewusst. Hinter ihrem neuesten Antrag verbirgt sich das Stichwort Flugtaxi.

Die Wassenberger Fraktion spricht von Urban Air Mobility, dabei richtet amn den Blick in Richtung Landtag in Düsseldorf. „Die CDU-Fraktion im Landtag erklärt dazu, dass Nordrhein-Westfalen bereit sei für Urban Air Mobility. Diese Chance hätten auch Expertinnen und Experten von Flughäfen, Luftfahrt und aus dem technischen Bereich bestätigt“, heißt es bei Krethi & Plethi/Die Linke. Und was hat nun die Stadt Wassenberg als kleine Kommune damit zu tun? Der Kreis Heinsberg hat im Jahr 2018 in einer repräsentativen Mobilitätsuntersuchung festgestellt, dass der individuelle Pkw-Verkehr an erster Stelle rangiert, was dem Umstand vieler Ein- und Auspendler sicherlich geschuldet ist. Nach Auffassung von Krethi & Plethi/Die Linke seien besonders die Kommunen auch in der Verantwortung, die Voraussetzungen für neue zukunftsweisende Entwicklungen zu schaffen, dies geschehe etwa mit Änderungen von Flächennutzungsplänen, der Suche nach Investoren, um eben mit Blick auf die Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben.

All diese Aktivitäten vermisst die Fraktion im Verkehrskonzept, an dem die Stadt mit Hochdruck arbeitet und mit dessen Umsetzung in diesem Jahr begonnen werden soll. Auch im Haushalt vermisste die Fraktion entsprechende Vorhaben. Wassenberg kann, da ist sich die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke sicher, eine Modellkommune in Nordrhein-Westfalen werden – genau das soll nach Meinung der Ratsfraktion auch geprüft werden. „Auch wenn die Rahmenbedingungen auf Bundesebene erarbeitet und umgesetzt werden müssen, sind trotzdem gerade die aufstrebenden Gemeinden in der Pflicht, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen. Gerade auch öffentlich und gemeinsam mit dem potenziellen Nutzerkreis dieser modernen Mobilitätsentwicklung“, formuliert es die Fraktion.