Anträge zu Ökologie und Tourismus im Rat : Keine Mehrheit für „Klimakommune“

Wassenberg Der Stadtrat beriet über Anträge zum ökologischen Bauen und zu einer „Augmented-Reality“-Tourismus-App. Damit erhält der Nutzer Informationen über seinen Standort auf sein Endgerät, zum Beispiel sein Smartphone.

(aha) Die Fraktion der Grünen im Wassenberger Rat wünscht sich für die Stadt einen Schub fürs ökologische Bauen. Seit längerem fordert sie, neue Baugebiete in Wassenberg im Sinne einer Klimakommune nur noch mit ökologischen Standards zu planen und sie mit dezentraler Energieversorgung, Photovoltaik, Erdwärme, Windkraft, Blockheizkraftwerk oder Fernwärme auszustatten. Darüber hinaus soll eine Begrünung festgeschrieben und eine Infrastruktur vorgesehen werden, die E-Mobilität oder schadstoffarme Autos fördert. In diesen Baugebieten sollen zudem das soziale Gefüge und das Zusammenleben der Generationen unterstützt und ortsnah Einkaufsmöglichkeiten eröffnet werden.

Die WFW-Fraktion hatte vor einiger Zeit beantragt, mittels „Augmented Reality“ Einwohnern und Besuchern der Stadt deren Geschichte anschaulich zu vermitteln und die Stadterkundung dadurch attraktiver zu machen. Augmented Reality, kurz „AR“, steht für „erweiterte Realität“. Über eine App auf Smartphone, Tablet oder Spezialbrille erhält der Nutzer Informationen zu seinem Standort in Form von Texten, Grafiken, Animationen, Videos, statischen oder bewegten 3D-Objekten. Die Wassenberger Stadtverwaltung will ein solches Projekt in die Wege leiten.