Für das Schuljahr 2023/2024 : Anmeldetermine der Wassenberger Grundschulen

Die Grundschule Am Burgberg in Wassenberg. Foto: Angelika Hahn (aha)

Wassenberg Das Schuljahr 2023/2024 wird bald vorbereitet, dazu teilen die vier Schulen im Stadtgebiet ihre Termine mit. Wichtig auch: Vorgelegt werden muss der Impfausweis der Kinder, um die Masernimpfung nachzuweisen.

Auch wenn das laufende Schuljahr gerade erst begonnen hat – in den Grundschulen starten in Kürze die Vorbereitungen auf das Schuljahr 2023/2024. Die Grundschulen im Stadtgebiet sowie die Stadt Wassenberg teilen nun die Anmeldetermine mit. Darüber hinaus teilt die Stadtverwaltung mit, dass zur Anmeldung der künftigen Erstklässler der Impfausweis der Kinder vorgelegt werden muss, um die Masernimpfung nachzuweisen.

Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, Kirchstraße 27 in Wassenberg Dienstag, 18. Oktober, Dienstag 25. Oktober, und Donnerstag, 27. Oktober, jeweils 8 bis 16 Uhr. Eltern können Termine unter der Telefonnummer 02432 3521 vereinbaren. Die Schule informiert schon jetzt über die Schnuppertage, die am Dienstag, 27. September, und Donnerstag, 29. September, jeweils ab 10 Uhr, stattfinden. Bereits am Montag, 19. September, 19.30 Uhr, ist in der Schule ein Infoabend zur Einschulung 2023 geplant. Mehr Informationen zur Grundschule gibt es unter www.ggs-wassenberg.de.