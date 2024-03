In den Osterferien Anmelden zum Fußballcamp in Wassenberg

Auf der schönen Platzanlage im Sportpark Orsbecker Feld wird täglich von 10 bis 15.30 Uhr in insgesamt acht Trainingseinheiten an vier Tagen trainiert. Die sechs- bis 13-jährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden in Zwölfer- bis 14er Gruppen jeweils vier Stunden pro Tag gefördert und erhalten in den Pausen isotonische Getränke, frisches Obst und ein sportlergerechtes Mittagessen. Außerdem bekommen alle Kids eine eigene Trinkflasche sowie ein tolles Camp-Trikot des Partners Nappo.