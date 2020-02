Im Seniorenzentrum Wassenberg : Bewegungseinheiten im Speiseraum

Wassenberg Das Seniorenzentrum Wassenberg strebt als dritte Einrichtung der Heinrichs Gruppe das so genannte BAP-Gütesiegel an. Für die Bewohner ist das eine spaßige Angelegenheit.

Seit zwei Wochen unterbricht Walter Sontopski mittwochsvormittags seinen Schlaf, denn er möchte dabei sein: Der 84-Jährige macht sich auf den Weg zum Sport in den Speiseraum des SZB Wassenberg. Wo sonst das Essen serviert wird, werden kleine blaue Bälle verteilt. An der Tür trifft er auf Sofie Schafranek. Die 89-Jährige wirft einen Blick in den Raum: Neben Walter Sontopski haben sich weitere 14 Senioren versammelt. Alle, einige im Rollstuhl, andere mit Gehhilfe, sind auf das neue Bewegungsangebot „BAP“ gespannt. Die drei Buchstaben stehen für Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste. Kurzentschlossen gesellt sich Sofie dazu und ist sofort mit vollem Körpereinsatz bei der Sache.