Bei der KG Kongo und beim Färvpott : An Karneval bleibt es in Wassenberg ruhig

An Karneval bleibt es in Wassenberg ruhig

Wassenberg Die Karnevalsgesellschaft Kongo Wassenberg und die rührige Interessengemeinschaft Färvpott sagen die Veranstaltungen der Session komplett ab.

Die Jecken in Wassenberg haben es nun auch offiziell gemacht: An Karneval bleibt es in der Stadt sehr ruhig. Sowohl die Karnevalsgesellschaft Kongo Wassenberg als auch die Interessengemeinschaft Färvpott haben alle bereits geplanten karnevalistischen Veranstaltungen wie die Sitzungen abgesagt. Schweren Herzens, wie es an beiden Stellen heißt.