Amici Lodges am Effelder Waldsee expandieren

Beste Werte Die anhaltende Hitze erhöht die Gefahr der Algenbildung in Gewässern. Warnungen und Badeverbote gab es bereits unter anderem für den Unterbacher See in Düsseldorf. Beim Effelder Waldsee sei die Gefahr der Blaualgenbildung sehr gering, sagt Betreiber Henry Maessen, der regelmäßig Wassenproben kontrollieren lassen muss. Der Qualitätsbericht hängt im Strandbad aus. „Unser See weist die beste Qualität weit und breit auf“, sagte Maessen im Redaktionsgespräch.

Gründe Gerade postete Amici Beach auf Facebook, dass das Strandbad die beste Wasserqualität der Badeseen in der Euregio hat. Das liege unter anderem an der Einspeisung von Wasser aus Brunnen im See.