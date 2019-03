Prominenter Besucher im „Das Wok“: Altkanzler Schröder speist in Wassenberg

Altkanzler Schröder speist in Wassenberg

Wassenberg Gerhard Schröder besuchte das neue Restaurant „Das Wok“ in Wassenberg.

Prominenter Besuch für den südkoreanischen Unternehmer Kim Dong-seon in Wassenberg: Noch vor der Eröffnung seines neuen Restaurants „Das Wok“ in Wassenberg kam Altkanzler Gerhard Schröder zu Besuch vorbei – zusammen mit seiner Ehefrau Schröder-Kim So-yeon. Sie kommt wie der Inhaber aus Südkorea und ist zudem Repräsentantin der Wirtschaftsförderung NRW.Invest in dem asiatischen Land.