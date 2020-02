Prunksitzung der Sankhasen Myhl : Alpenglühen der Myhler Schweiz in der jecken Hasenhalle

Myhl Bei der ausverkauften Prunksitzung der Sankhasen sorgten eigene Kräfte und auswärtige Künstler für echte Bayern-Stimmung. Kinderprinzessin Julia feierte mit.

Kinderprinzesschen Julia Böttcher in Begleitung der jungen Hofdamen Vivian Vaßen und Marie Frick, Erik Braun in der Rolle der beliebten Traditionsfigur Sankhase, Marketenderinnen, Elferräte, Garden und Mitglieder der Showtanzgruppe „Wild Girlies“ zogen durch den abgedunkelten Narrentempel auf die Bühne.

Jetzt freuen sich die Myhler Jecken auf ihren Rosenmontagszug, der am 24. Februar um 11.11 Uhr wie in den Vorjahren am Kreisverkehr im Oberdorf startet. Der Zug wird aufgeteilt in Fußgruppen und musizierende Gruppen im vorderen Teil und Wagen mit Musikanlagen im hinteren Teil des närrischen Lindwurms. Auf diese Weise soll ein eher traditionellerer Zugbereich mit musikalischer Unterstützung der musizierenden Vereine geschaffen werden, indem diese eben nicht durch die Anlagen der Wagen übertönt werden.