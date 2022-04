Alisha Popat zu Gast in Wassenberg : Kenianischer Star erobert Bergfried

Wassenberg Alisha Popat ist im ostafrikanischen Kenia schon bekannt, nun verzauberte die Künstlerin ihr Wassenberger Publikum. Die Songnächte sind mittlerweile etabliert.

„Wir hatten mit der ersten Runde schon ein schönes Konzert“, erzählte der Geschäftsführer der KKH, Jürgen Laaser, am Sonntag und sagte weiter, dass es schade sei, dass es bereits der letzte Abend mit der Sängerin ist. Über Alisha Popat berichtete er: „Sie wird in Deutschland durchstarten. Und wo fängt man an? In Wassenberg.“ Die talentierte Sängerin interpretiert Pop-Klassiker neu, wobei sie sich auch von ihrer Heimat inspirieren lässt. So gibt sie den Songs einen Weltpop-Sound, der das Publikum in Wassenberg zum Mitsingen und -klatschen animierte. Doch Alisha Popat reiste nicht alleine an. Gemeinsam mit ihrer Band, bestehend aus dem Kalifonier und Gitarristen Tommy Jay Brownson und dem Isländer Jakob Gunnarsson am Keyboard, oder auch den „Keys“, wie er sie nennt, sorgten die Künstler für eine entspannte und internationale Atmosphäre bei einem Glas Wein und verschiedenen anderen Getränken. „We had an amazing concert last night and want to share the energy with you“, richtete die gefühlvolle Sängerin das Wort an ihr Publikum. Im Duett oder Solo geleiteten die Musiker durch die Abende. Sie sangen eigene Songs und unter anderem Lieder von Bob Marley, Whitney Houston, Dua Lipa oder der Südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba. Alisha traute sich auch ein deutschsprachiges Lied der Sängerin Lea zu präsentieren, obwohl sie sich mit der deutschen Sprache noch nicht sicher fühlt. Dafür gab es einen extra lauten Applaus des begeisterten Publikums.