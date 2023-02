Zuwachs aus Wassenberg und Heinsberg Akute Raumnot an der Martinus-Schule

Die Martinus-Grundschule in Orsbeck-Luchtenberg platzt aus allen Nähten. Immer mehr Familien aus Unterbruch melden ihre Kinder an der vergleichsweisen kleinen und dörflich geprägten Schule. Diese Dynamik führt dazu, dass die Schule an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Mittlerweile beschulen die Lehrerinnen und Lehrer insgesamt 180 Kinder in Orsbeck, davon ein Drittel pro Jahrgang wohnt im benachbarten Unterbruch. „Wir sind so groß wie noch nie“, berichtet Schulleiterin Jasmin Dahm und führt weiter aus: „Wir haben uns immer über circa 40 Anmeldungen pro Schuljahr gefreut. Das wären dann zwei erste Klassen mit je 20 Kindern. Seit ein paar Jahren ist es aber so, dass die Klassen mit Unterbrucher Kindern aufgefüllt werden. Somit haben wir bis zu 30 Kinder pro Klasse.“