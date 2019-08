Bewohnerversammlung in Wassenberg : Anlieger ärgern sich über Schleichverkehr

Unter anderem Polizeikontrollen fordert die Anlieger-Interessengemeinschaft gegen den Schleichverkehr zwischen Heesweg und Birgelen. Foto: dpa/Marius Becker

Wassenberg Die Interessengemeinschaft Anliegerstraßen Wassenberg-Birgelen macht bei einer Versammlung ihrem Unmut über die Stadt Luft.

Sie wollen nicht locker lassen, die Mitglieder und Mitstreiter der „Interessengemeinschaft Anliegerstraßen“ (IG) Wassenberg-Birgelen, die seit Jahresbeginn vor allem für eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf dem Heesweg, der Oberen Heide in der Oberstadt und der Sandstraße in Birgelen kämpfen, wie nun in einer zweiten Zusammenkunft mit rund 60 Teilnehmern deutlich wurde. Im Lokal „Rennbahn“ in der Wassenberger Oberstadt wurde darüber hinaus heftige Kritik an der Behandlung entsprechender Beschwerden der IG durch Bürgermeister Manfred Winkens in der Fragestunde des Stadtrats geübt.

Für die IG begrüßte Marlies Lüttgens die Interessenten, in erster Linie Anwohner der betreffenden Bereiche, deren drei Fahrbahnen als „Anliegerstraßen“ mit „Durchfahrt-verboten“-Schildern gekennzeichnet sind. Die Fahrbahnen sind überwiegend schmal, großenteils ohne befestigte Geh- oder Radwege, haben teils eher Wirtschaftsweg-Charakter. Im März hatte die IG eine Petition nach der Geschäftsordnung des Rates an den Bürgermeister gerichtet, um Maßnahmen mit dem Kreis zur Verhinderung des zunehmenden Durchgangs- und Lastwagenverkehrs anzuregen. Inzwischen hat die IG Verkehrszählungen vorgenommen, die in einer Woche 4500 Fahrzeuge und an drei Tagen in den Morgenstunden 480 Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen ergaben. Aus den Zählungen schließt die IG, dass es sich neben dem Anliegerverkehr um Fahrzeuge aus Effeld, Ophoven und den Niederlanden handelt, die Arbeitsplätze im Wildenrath-Oval und in Mönchengladbach ansteuern. Vom Kreis erhielt die IG die Auskunft, dass die Halter der notierten Kennzeichen dort angezeigt werden können.

Info Thema soll zurück in den Stadtrat Beschwerde Die Anlieger sind mit Behandlung des Themas und ihrer Petition im Rat unzufrieden. Eine Beschwerde vom 12. Juni über die Behandlung der Petition sei in der Ratssitzung am 11. Juli nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden, hieß es in der Versammlung. Die anwesenden Kommunalpolitiker von SPD und Grünen versprachen, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass das Thema Schleichverkehr zwischen Heesweg und Birgelen im Rat behandelt wird. Sie wollen dafür auch die anderen Fraktionen um Unterstützung bitten.

Anlieger fordern vermehrte Kontrollen und Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, da der Durchgangsverkehr häufig zu schnell fahre. Stellvertretender Bürgermeister Hermann Thissen (SPD) bezeichnete eine vom Straßenverkehrsamt ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 km/h bei erlaubten 50 km/h als wenig hilfreich, das bedeute, wenn ein Radler 15 km/h fahre, ein Pkw 85 km/h fahren könne. Darüber hinaus will die IG den früher mit einer Schranke abgesperrten Waldweg, der in die Ecke Obere Heide/Sandstraße einmündet, wieder mit einer Sperre versehen, da der von einem Spargelzuchtbetrieb und Landwirten als Abkürzung genutzt werde. Sowohl Hermann Thissen wie auch der Grünen-Ratsherr Robert Seidel, nach Befragen waren keine anderen Ratsfraktionen vertreten, sagten zu, sich um die Angelegenheiten zu kümmern.