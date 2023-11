Adventszauber in Wassenberg Adventszauber mit verändertem Konzept

Eine Stadt rüstet sich für die vorweihnachtliche Zeit. An vier Wochenenden – beginnend Ende November – können die Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch auswärtige Gäste in Wassenberg sich einstimmen auf das Fest. An insgesamt elf Tagen in der Vorweihnachtszeit präsentiert sich das Gelände an der Taverne am Gondelweiher in festlichem Lichterglanz und lädt zu einem Bummel ein. Zum Auftakt wird am Donnerstag, 30. November, auf dem Roßtorplatz der Weihnachtsbaum unter fachkundiger Anleitung geschmückt. Die Kindergartenkinder werden ihre Freude haben.