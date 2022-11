Adventszauber in Wassenberg : Gewerbeverein sucht noch Aussteller

In Wassenberg sind die Adventsmärkte in Vorbereitung. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg An allen vier Adventswochenenden soll Wassenberg in vorweihnachtliches Flair getaucht werden. Wer seine Produkte auf dem Markt anbieten möchte, kann sich noch melden. Und: Es gibt noch einen verkaufsoffenen Sonntag.

Der Gewerbeverein Wassenberg kündigt für die bald bevorstehende Vorweihnachtszeit den Adventszauber in der Innenstadt Wassenbergs an. Im November und Dezember soll das Geschehen die Besucherinnen und Besucher auf das besinnliche Weihnachtsfest einstimmen. Zudem steht jetzt auch schon der Termin des letzten verkaufsoffenen Sonntags des Jahres 2022 fest.

Los geht es am ersten Adventswochenende, Samstag, 26. November, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 27. November, 13 bis 18 Uhr. Ort des Geschehens ist der Roßtorplatz mitten in der Stadt. „Nach Rücksprache mit der Stadt wird der letzte verkaufsoffene Sonntag 2022 für den ersten Adventssonntag, 27. November, 13 bis 18 Uhr, festgelegt“, teilen die Verantwortlichen des Wassenberger Gewerbevereins mit und laden die Wassenberger und ihre Gäste zum Stöbern und Shoppen ein.

Auch am Folgewochenende, am zweiten Advent, 3. und 4. Dezember, gelten die genannten Öffnungszeiten, die auch bereits für das erste Adventswochenende festgelegt worden sind. Auch hier wird dann der malerische Roßtorplatz am 3. und 4. Dezember der Ort des Adventsmarktes sein.

Am dritten und vierten Adventswochenende, wird auch der jeweilige Freitag, 9. und 16. Dezember, jeweils 17 bis 22 Uhr, mit in den Adventszauber einbezogen. An diesen beiden Wochenenden ist die Taverne am Gondelweiher die zentrale Stelle.