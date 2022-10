Absage des geplanten Termins : Jörg Knör kommt nicht nach Wassenberg

Wassenberg Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erklärt, dass die für den 30. Oktober geplante Veranstaltung „Comeback des Lebens“ mit Jörg Knör abgesagt werden muss.

Die Auswirkungen und Folgen der Covid-19-Pandemie lassen insbesondere die Eventbranche auch derzeit nicht in Ruhe. Für viele kulturelle Abende ist es daher für Veranstalter zurzeit sehr schwer, Karten zu verkaufen. So ist es nun leider auch erstmals bei einer von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH geplanten Veranstaltung – und zwar dem Abend mit dem großartigen Kabarettisten Jörg Knör in der Burg Wassenberg.