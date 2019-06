Abrissarbeiten in Wassenberg : Lidl baut größere Einkaufsstätte

So begannen die Abrissarbeiten Ende Mai. Mittlerweile steht die alte Lidl-Filiale nicht mehr, schweres Gerät zerhackt den Schutt. Foto: Uwe heldens/Uwe Heldens

Wassenberg Lidl und die Shops daneben gibt es in Wassenberg nicht mehr. An der Weilerstraße sind Abrissarbeiten weit fortgeschritten. Der Discounter will dort schon im Winter ein neues Einkaufserlebnis bieten.

Von Gabi Laue

Im kleinen Einkaufscenter mit ALDI, Edeka und weiteren Shops an der Weilerstraße gibt es eine Großbaustelle: Die Lidl-Filiale ist abgerissen, ebenso das Nebengebäude mit Metzger und Bäcker. Hier entsteht ein hochmodernen Neubau. „Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Wassenberg wollen wir unseren Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“, teilte Malte Jürgens, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Grevenbroich, auf Anfrage mit. „Daher wird die Filiale Weilerstraße 59 durch einen zukunftsfähigen Neubau mit einem modernen Erscheinungsbild, besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise ersetzt.“

Die Abrissarbeiten starteten Ende Mai, und mittlerweile türmen sich zerkleinerte Schuttberge auf dem Gelände. Die Bauzeit ist sportlich kurz geplant. Die Eröffnung der neuen Filiale soll voraussichtlich schon im Winter 2019 erfolgen. Bis dahin verweist das Unternehmen seine Kunden auf die Nachbar-Filialen Karl-Arnold-Straße 53 in Oberbruch sowie Am Landabsatz 1 in Hückelhoven.

Info Verkaufsraum wird 550 Quadratmeter größer Verkaufsfläche Mit rund 1350 Quadratmetern ist der Neubau im Vergleich zur ehemaligen Filiale etwa 550 Quadratmeter größer, teilt die Lidl-Regionalverwaltung Grevenbroich mit. Parkplätze 108 großzügig angelegte Stellflächen,darunter zwei Parkplätze mit E-Ladesäulen. Metzger und Bäcker werden in ein separates Gebäude ziehen.

Zur modernen Technik, die im Neubau eingebaut wird, gehört unter anderem ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung, so Malte Jürgens, „wodurch wir keine fossilen Brennstoffe mehr benötigen“. In der Filiale kommt außerdem energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, die bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung einsparen soll. An den Klimaschutz ist offenbar gedacht, so die Mitteilung der Lidl-Regionalgesellschaft Grevenbroich: „Darüber hinaus werden wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren. Der so erzeugte Strom wird beispielsweise für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen genutzt, die den Kunden während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung stehen.“ Einkaufen und Strom „tanken“ wird hier also möglich.

An der neuen Filiale entstehen 108 großzügig angelegte Parkplätze, inklusive der zwei Parkplätze mit E-Ladesäulen. Die Filiale wird über ein modernes Erscheinungsbild mit einem Pultdach, attraktiver Alucubond-Verkleidung und einer großen Glasfront verfügen, wodurch viel Tageslicht ins Innere fällt. Die mit rund 1350 Quadratmetern im Vergleich zur ehemaligen Filiale etwa 550 Quadratmeter größere Verkaufsfläche will Lidl für breitere Gänge und eine ansprechende Warenpräsentation nutzen, um den Kunden „ein angenehmes Einkaufserlebnis“ zu ermöglichen.

Nach der Wiedereröffnung erwartet die Kunden das bewährte Lidl-Sortiment mit rund 3800 Einzelartikeln, darunter auch Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot sowie einigen Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.