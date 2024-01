Wilderer in Wassenberg Abgetrennte Köpfe von vier Rehen gefunden

Taten dieser Art sind für die Verantwortlichen bei der Kreisjägerschaft Heinsberg längst nicht mehr ungewöhnlich. Das bestätigt Heiner Breickmann, der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Heinsberg, auf Anfrage unserer Redaktion. „Bei der Sachlage deutet viel auf Wilderei hin“, erklärt der Gangelter weiter. Funde seien vor allem in unmittelbarer Nähe zur Grenze zu den Niederlanden immer wieder vorgekommen. Auch Wassenberg liegt grenznah. Der Vorsitzende der Kreisjägerschaft sagt zwar, dass zumindest die Vermutung naheliege, dass die Täter aus den Niederlanden stammen könnten, dies sei schon vorgekommen. Jedoch sagt Breickmann auch: „In den meisten Fällen findet man die Täter nicht. Sie bringen ein erhebliches kriminelles Potenzial mit, sind bewaffnet, was nicht außer Acht zu lassen ist. Insgesamt ist die Wilderei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Früher haben die Leute die Tiere aus Hunger erlegt, heute geht es in erster Linie darum, an gutes Fleisch zu kommen.“ Der Reiz des illegalen Handelns, so erläutert es der Gangelter Tierarzt auch noch aus seiner langen Erfahrung als Jäger heraus, spiele in vielen Fällen der Wilderei immer wieder eine große Rolle.