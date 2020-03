Frühlings-Highlights in Wassenberg : Abendmarkt, Glückswoche und Mädchenflohmarkt

Der Abendmarkt auf dem Roßtorplatz in Wassenberg ist ein Treffpunkt zum Schlemmen und Stöbern. Foto: Stadt Wassenberg Laaser

Wassenberg Das Frühjahr bringt einige attraktive Veranstaltungen nach Wassenberg.

Nachdem Ende Februar und Anfang März wegen der Ausbreitung des Coronavirus einige öffentliche Termine in Wassenberg abgesagt werden mussten, hofft die Kunst Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, dass im weiteren Frühjahr wieder alle Veranstaltungen ungetrübt über die Bühne gehen können.

Seine Frühlingswanderung startet der Heimatverein Wassenberg am 21. März (13.30 Uhr ab Ponsorsonplatz; bis 17 Uhr). Für den gleichen Samstag ist das „Glücksgestöber“, der Mädchenflohmarkt in Wassenberg, geplant (14 bis 19 Uhr auf dem Burgberg). Hier kann nach Herzenslust durch stylische Klamotten, tolle Accessoires und kreative Deko gestöbert werden – alles, was das Frauenherz begehrt.

In Effeld laden die Mitglieder der Theatergruppe Birgelen zusammen mit dem Haus Ohlenforst erneut zu einer unterhaltsamen Auflage ihrer Mitrate-Krimi-Komödie ein: „Schlemmermord im Ohlenforst“– Kriminalistisches Theater-Dinner für Genießer. Gelacht, ermittelt und geschlemmt wird an den Abenden des 20., 21., 27. sowie am 28. März während eines Vier-Gänge-Menüs.

Die Glückswoche mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen beginnt am 18. März in Wassenberg. In einer Lesung mit Ursula Kurzweg geht es um den „Mann, der Bäume pflanzte“ am 22. März, 11 Uhr. Susanne Walter begleitet die Veranstaltung musikalisch. Der Psychiater Manfred Lütz erklärt am 24. März, 20 Uhr, „Wie Sie unvermeidlich glücklich werden!“.

Im April startet wieder der Abendmarkt auf dem Rosstorplatz: ab 3. April jeden ersten Freitag eines Monats um 17 Uhr. Die Besucher finden verschiedenste regionale und internationale Spezialitäten sowie handgefertigte Dekorationen, können den Feierabend mit guten Speisen und Getränken genießen bei Musik und kostenlosem WLAN.

Drei Termine im Wonnemonat kann man sich schon vormerken: die „Reise ins Mittelalter vom 8. bis zum 10. Mai, den 5. Büchermarkt am 17. Mai und den Pflanzenmarkt „Gartenzauber“ am 24. Mai.

(gala)