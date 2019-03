Roßtorplatz in Wassenberg: Abendmärkte locken mit Spezialitäten

Roßtorplatz in Wassenberg

Eine schöne Atmosphäre herrscht beim Abendmarkt auf dem Roßtorplatz in Wassenberg. Foto: Stadt Wassenberg Laaser

Wassenberg Die Wassenberger Abendmärkte gehen ab 5. April in die neue Saison.

(RP) Für die Besucher ist er im vergangenen Jahr ein regelmäßiger Treffpunkt an Freitagen gewesen und wird auch schon wieder herbeigesehnt, der Wassenberger Abendmarkt.

Am Freitag, 5. April, 17 bis 21 Uhr, ist es wieder soweit: Der beliebte Markt auf dem Roßtorplatz startet nach der Winterpause in die neue Saison 2019 und lädt dazu ein, den Einkaufskorb bei einem kulinarischen Spaziergang mit frischen regionalen Produkten zu füllen und die Gastronomie der Innenstadt und weitere Imbiss-Stände mit Spezialitäten zu genießen. Neben den bekannten Ständen wird es Frischfisch sowie Fischspezialitäten geben, aber auch für die Liebhaber von Süßem wird „Madame Crêpe & Monsieur Galette“ Köstlichkeiten zaubern, kündigt die Stadt Wassenberg an und macht „Appetit“ auf einen Besuch.