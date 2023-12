Joy to the World OnAir begeistert Wassenberger Publikum

Weihnachtskonzerte sind wohl keine Seltenheit in der Adventszeit – eins der ganz besonderen Art durften die zahlreich erschienen Besucherinnen und Besucher am Samstag im Forum der Betty-Reis Gesamtschule Wassenberg erleben. Zu Gast war die A-cappella-Band „OnAir“ aus Berlin und hatte zahlreiche Weihnachts- und Adventslieder im Gepäck: Neben Klassikern wie „Carol of the bells“ und „Oh Tannenbaum“ stand auch eine umgedichtete Version von „Driving home for christmas“ auf dem Plan – anstatt einer langen Autofahrt Richtung zu Hause beinhaltete der neu interpretierte Text Klagen über die Heimfahrt mit der Bahn. Statt Naschereien und Spielzeugen standen im Weihnachtslied „Morgen Kinder wird’s was geben“ ein Handy und ein elektrisches Schlagzeug auf dem Gabentisch – die umgedichteten Texte der altbewährten Klassiker amüsierten das Publikum offenkundig.