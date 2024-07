Tödlicher Unfall 80-Jähriger stirbt bei Unfall in Wassenberg

Wassenberg (RP) Ein 80 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Wassenberg so schwer verunglückt, dass er an seinen Verletzungen gestorben ist. Laut Polizeibericht war der Rentner morgens auf einer Landstraße gefahren und kurz vor einem Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß das Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel. Der alte Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Die Unfallursache war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.Während der Unfallaufnahme wurde die L117 in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt.