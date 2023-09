750 Jahre Wassenberg Verzückte Kinderaugen am Ende der Stadtrallye

Vor 750 Jahren bekam die Stadt Wassenberg seine Stadtrechte verliehen. Das Jubiläum feierten die Wassenberger und Wassenbergerinnen am vergangenen Sonntag mit einem ganztägigen Programm. Nach dem feierlichen Festakt in der Burg und der Ausstellungseröffnung „750 Jahre Stadt Wassenberg“ im Bergfried, veranstaltete der Heimatverein der Stadt zum Abschluss der Feierlichkeiten am Nachmittag die Preisgeldvergabe der historischen Stadtrallye auf dem Gelände des alten Freibades. Seit dem Beginn der Sommerferien hatten Familien die Möglichkeit an der geschichtsträchtigen Rallye über die Stadt teilzunehmen. Die Rallye fand auf dem Historischen Altstadtrundweg statt. Die Kinder spazierten mit ihren Familien und dem Aufgabenblatt an 14 Hinweistafeln entlang. Auf jedem Schild galt es, aus drei vorgegebenen Aussagen die jeweils Richtige zu erkennen und aus den Antworten ein Lösungswort zu ergründen.