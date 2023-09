750 Jahre Stadt Wassenberg Das ist los beim Stadtjubiläum

Während es am kommenden Sonntag einen Empfang mit geladen Gästen gibt, findet im Anschluss eine interessante Ausstellung im Bergfried statt. Zu sehen sein werden ausgewählte Abschnitte der Stadtgeschichte. Die Stadt Wassenberg teilt dazu mit: „Auf drei Etagen ermöglichen es Bilder und Exponate den Betrachtenden, auf den Spuren der Geschichte Wassenberg zu wandeln. Die Archivarin der Stadt Wassenberg, Eva-Maria Schneider, und Ehrenbürger Sepp Becker geben so von der ersten Urkunde über bauliche Besonderheiten bis hin zu heutigen Sehenswürdigkeiten einen breiten Überblick über die Geschichte. Die Ausstellung wird am 17. September 2023 um 14 Uhr durch Bürgermeister Marcel Maurer eröffnet und ist im Anschluss sowie am 24. September und am 1. Oktober jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Interessierte Gruppen können gerne einen gesonderten Besichtigungstermin vereinbaren.“