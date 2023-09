750 Jahre Wassenberg Bilder erzählen Stadtgeschichte

Die neuere Stadtgeschichte thematisieren die oberen Geschosse, etwa den Wassenberger Bahnhof, die Innenstadt in den 1920er Jahren, das Alte Rathaus und besonders die Industrie der Stadt in der Hochzeit der Webereien mit dem dominierenden Fabrikgelände von Krahnen & Gobbers (ab1904). Thema ist auch die Geschichte jüdischen Lebens und die Zerstörung der Synagoge durch die Nazis, an die die heutige Gedenkwand erinnert. Bedrückende Fotos dokumentieren zudem die Kriegszerstörung der Propsteikirche.