Stadtjubiläum aus historischer Sicht Wassenberg und der Doppel-Geburtstag

Darin ist eine bedeutende Urkunde vom 21. Juni 1491, in der festgehalten ist, dass Burg, Stadt und Land Wassenberg an den Herzog von Jülich übergehen. Dieses System der Landesherrschaften beenden die Franzosen ab Oktober 1794 an Maas und Rhein, nachdem sie mit der Revolution von 1789 in ihrem Land das Feudalsystem beseitigt hatten. Sie installierten 1798 eine Munizipal-Verfassung für die Kommunen, die die rechtlichen Unterschiede von Stadt- und Landgemeinden aufhob. Als nach der Niederwerfung der Franzosen (Napoleon) der Raum zwischen Maas und Rhein preußisch und das Prinzip Stadt wieder eingeführt wurde, gehörte Wassenberg nicht dazu, es hatte überörtliche Kompetenzen verloren, es war vor 1794 Sitz eines Jülicher Amts, vergleichbar mit Kreisstadt, gewesen, hatte ein Gericht und einen Markt besessen. Vor allem der 1972 ins Amt gekommene Gemeindedirektor Walter Windeln forcierte Wassenberger Bemühungen, den Titel Stadt wiederzuerhalten, indem er für die Gemeindespitze einen umfangreich begründeten Antrag an die Landesregierung NRW in Düsseldorf richtete. Den beschied diese 1973 und damit 175 Jahre nach dem Verlust positiv. Allerdings wurde das Verfahren noch zum Drama, denn für eine Kabinett-Sitzung in Düsseldorf am 5. Juni 1973 standen Stadternennungen auf der Tagesordnung – Wassenberg war im Gegensatz zu Wegberg nicht dabei. Noch vor Tagesanbruch, so Professor Heinrichs, alarmierte Windeln die SPD-Entscheider in Düsseldorf wie Ministerpräsident Kühn, mehrere Minister und den späteren Regierungspräsidenten Franz-Josef Antwerpes.