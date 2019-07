Betty-Reis-Gesamtschule : Erfolgreich in Fremdsprachen

Wassenberg Die Leitung der Betty-Reis-Gesamtschule gratulierte wieder vielen Schülern und Schülerinnen zu ihren Zertifikaten.

Mit 57 Schülern und Schülerinnen, die in Zertifikatsprüfungen erfolgreich abschnitten, erreichte die Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg in diesem Schuljahr ein hervorragendes Ergebnis.

Schulleiterin Karin Hilgers gratulierte den Jugendlichen im Rahmen einer schulischen Ehrung zu ihrem Erfolg. „Ihr habt Euch gut vorbereitet und mit dem Erwerb des Zertifikates bewiesen, dass ihr in Fremdsprachen richtig gut seid“, sagt sie. Sie bedankte sich bei den betreuenden Lehrerpersonen, die mit hohem Zeitaufwand und besonderem persönlichen Engagement zu diesem stolzen Ergebnis beigetragen hätten. Bei Janine Müller, die die Schüler der Sekundarstufe I auf die Zertifikatsprüfung im Fach Englisch, das Cambridge Certificate, vorbereitete, bei Ulf Albeck, dessen kompletter Oberstufen-Projektkurs eine höherwertige Version der Cambridge Zertifikatsprüfung absolvierte, und bei Isabelle Wintrich-Lagny, die für die Schule seit vielen Jahren die Teilnahme an der Zertifkatsprüfung DELF in der französischen Sprache organisiert, und bei Stefan Salgert, die die Schüler(innen) der Oberstufe auf die niederländische Zertifikatsprüfung CNavT vorbereitete. Mit den zusätzlichen Qualifikationen können die Jugendlichen nun immer in ihren Bewerbungen punkten, die in der Oberstufe erworbenen Zertifkate sind zudem eine notwendige Eingangsvoraussetzung, wenn man in den Niederlanden studieren möchte.