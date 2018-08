26. Schlemmermarkt Rhein-Maas Wassenberg

Schlemmermarkt Wassenberg : Fest der Gaumenfreuden am Roßtorplatz

Wassenberg Der zweite Schlemmermarkt in Regie der Stadt Wassenberg rückt näher. Vom 9. bis 12. August wird der Roßtorplatz wieder Treffpunkt für Freunde guten Essens. Enten-Preisträger ist Höhner-Frontmann Henning Krautmacher.

Mächtig ins Zeug gelegt hat sich die Stadt Wassenberg, um alle Gastronomen wieder mit ins Boot zu holen und ihnen die gewünschten Bedingungen zu bieten für den 26. Schlemmermarkt Rhein-Mass, zugleich der zweite in Regie der Stadt. Im Gespräch betonte Bürgermeister Manfred Winkens: „Wir haben alle Gastronomen vom vergangenen Jahr zu Hause aufgesucht und sie befragt, was wir besser machen können. Und wir haben reagiert.“ Diesmal werde es 200 Plätze mehr auf dem Roßtorplatz und im Marktbereich am angrenzenden Patersgraben geben, 2017 hatten einige Teilnehmer mehr Tische und Stühle gewünscht. „Wir haben aus Fehlern gelernt“, sagt Winkens. Zusätzliches Mobiliar wurde beschafft. Ansonsten bleibt es beim traditionellen Konzept der Veranstaltung, das wieder auf bekannte „Stammgäste“ aus Stadt und Region als Anbieter setzt.

Besucher des Schlemmermarktes können sich auf erstklassige Menüs und edle Tropfen freuen. „Von Köstlichkeiten aus der Region über erlesene Meeresfrüchte-Spezialitäten bis hin zu einzigartigen und anspruchsvollen Fleischspezialitäten ist auf der kulinarischen Weltreise in Wassenberg für jeden Gaumen etwas dabei. Wer es süß mag, der kann sich mit kreativen Desserts verwöhnen. Auch eine Vielzahl erlesener Tropfen findet auf dem Schlemmermarkt den Weg in die Gläser der Besucher. Bei fruchtig-frischen Cocktails, edlen Weinen und frisch gebrauten Bieren bleibt nahezu kein Wunsch offen“, wirbt die Stadt in ihrer Einladung für ihre Top-Veranstaltung. Der Bürgermeister dankt ausdrücklich der Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung und den Sponsoren.

Info Köstliches für jeden Geschmack Die Anbieter OTTO Gourmet; Brauerei Am Roßtor; Braukeller; Weinkeller St. Georg; Burgstuben Residenz St. Jacques; Landhaus Brender; Bäckerei Esser; Terhorst Gewürz- und Senfmühle; Salzimport Schweizer; Restaurant Tante Lucie; Restaurant Ohlenforst; Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert; Partyservice Schneebesen; Rauch Lounge; Feinkost LebensArt; Kasteel Daelenbroeck; Weingut Zöller-Lagas; Restaurant Picasso. Schlemmer-Zeiten Donnerstag, 9. August, 18 bis 24 Uhr / Enten-Verleihung an Henning Krautmacher um 19 Uhr; Freitag, 10. August, 18 bis 24 Uhr; Samstag, 11. August,17. bis 24 Uhr; Sonntag, 12. August, 12 bis 19 Uhr.

Neu beim diesjährigen Markt ist eine Schlemmer-Tombola. Für nur einen Euro pro Los können Besucher Schlemmer-Gutscheine für zwei Personen oder auch einen Kochkursus gewinnen. Darüber hinaus haben sich die Teilnehmer noch weitere Schlemmer-Gewinne ausgedacht, die das Gourmet-Herz höherschlagen lassen.

Traditioneller Auftakt des Marktes ist die Verleihung der „Goldenen Schlemmerente“. Das kunstvolle Relief, stets individuell gestaltet vom Wegberger Goldschmied Roland Simons, bekommen Prominente als Auszeichnung für „herausragende Verdienste zur Förderung der Ess- und Trinkkultur“ seit 1997. In diesem Jahr geht die Schlemmerente an Henning Krautmacher. Der sympathische Frontmann der populären Kölner Band „Höhner“ hat sich privat mit Begeisterung und Leidenschaft dem Thema Kochen verschrieben und auch schon mehrere Kochbücher verfasst. Mit „Kölsch für ze müffele“, „Hennings Suppen“, „Kölsche Tapas“, „Kölsche Sushis“, „Kölsche Pasta und Pizza“ ist Krautmacher erfolgreich als Autor. Auch eine Gewürzmischung („KaGe“) half er mit zu kreieren. Schon als kleiner Junge sei in ihm diese Liebe entflammt, erzählt er. Mit der Verleihung tritt Henning Krautmacher in die Fußstapfen unter anderem von Mario Kotaska, Nelson Müller, Eckard Witzigmann, Alfons Schuhbeck, Uschi Glas und vieler anderer prominenter Preisträger. Krautmacher freut sich auf „die Ehre“, als Huhn eine Ente überreicht zu bekommen, wie er bereits augenzwinkernd verlauten ließ.

Das Rahmenprogramm sieht zwei kostenlose Stadtführungen mit Gästeführerin Therese Wasch vor, die am Freitag, 10. August, um 18 Uhr die neuen „Glücksorte“ im Gartenpark und Rosengarten ansteuert und Interessantes zu erzählen weiß. Am Sonntag, 12. August, ab 15 Uhr startet eine zweite Führung durch die Innenstadt.