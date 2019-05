25. Wallfahrt der tamilischen Gemeinschaft zum Birgelener Pützchen : 25. Wallfahrt der tamilischen Gemeinschaft

Birgelen Weit über 200 Gläubige kamen zum Birgelener Pützchen – sie reisten aus NRW und den Benelux-Ländern an.

Die Farbe Blau, der Farbton der tamilischen Gemeinschaft, prägte das festliche Bild am Birgelener Pützchen mit. So waren blau-weiße Wimpelketten überall auf dem Platz im Wald zwischen den Bäumen gespannt. Zudem trugen die den Gottesdienst begleitenden Musiker blaue Oberteile, die sie mit traditionellen Hosen und Gewändern kombiniert hatten. In dem mit Blumen geschmückten, tragbaren Aufsatz war eine Marienstatue zu sehen – die Gottesmutter stand einmal mehr im Mittelpunkt des 25. Gottesdienstes dieser Pilger. Weit mehr als 200 christliche und auch hinduistische tamilische Gläubige waren aus Nordrhein-Westfalen und den Benelux-Ländern angereist, um an dem für sie wichtigen Pilgertag teilzunehmen.

Entstanden war die Wallfahrt zum Birgelener Pützchen mit seiner Kapelle und dem Gnadenbild der Gottesmutter, weil Veevapathiran Vaitheeswaran es vor mehr als 25 Jahren kennenlernte und seither jeden Sonntag mit seiner Familie aus Mönchengladbach herkam. „Er ist sehr gläubig, und es geht bei ihm um Gott“, erzählte Sohn Thusyanthan an dem Morgen, „er hatte dann die Idee gehabt, alle Tamilen aufzurufen, und dadurch ist der Gottesdienst entstanden.“ Sein Vater übernimmt den größten Teil der Organisation, die er zusammen mit der tamilischen Gemeinde Mönchengladbach durchführt. Der Vater selber ist Hindu und kennt alle aus der Gemeinde. Und in der tamilischen Gemeinschaft gehen auch Christen in hinduistische Tempel sowie glauben Hindus an Maria, erläuterte Mariadasan Trevin-Niraj, Sekretär des tamilischen Seelsorgeamtes Deutschland mit Sitz in Essen. Pfarrer Niruban Tarcisius stammt aus Sri Lanka und ist für ganz Deutschland zuständig, ergänzte er.