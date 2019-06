Schau der Kreativen in Wassenberg : Kunst sehen, hören und erspüren

Beim Kunst- und Kulturtag in Wassenberg rund um den Burgberg waren Schattenplätze heiß begehrt. Gemälde und Skulpturen hatten Künstler aus dem Umland und aus dem niederländischen Tienray präsentiert. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Andrang zum 16. Kunst und Kulturtag rund um den Wassenberger Bergfried war nicht so groß wie in den Vorjahren. Das war wohl der Hitze am Sonntag geschuldet. Auch das Restaurant Burg Wassenberg war Ausstellungsort.

Von Kurt Lehmkuhl

Der 16. Kunst und Kulturtag, zu dem die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH der Stadt Wassenberg FÜR Sonntag eingeladen hatte, wurde größtenteils zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Beim Tag mit Kunst und Kultur rund um den Burgberg, in den Parkanlagen und im historischen Zentrum von Wassenberg mussten Aussteller und Besucher den hochsommerlichen Temperaturen trotzen.

So verwunderte es nicht sonderlich, dass dieses Mal das Wetter „zu gut“ war, um die Gäste in Scharen herbeiströmen zu lassen. „Bei dem Wetter setzt man sich lieber zu Hause an ein schattiges Plätzchen im Garten“, meinte Willi Arlt verständnisvoll. Der Künstler aus Geilenkirchen gehört mit seinen Skulpturen quasi zu den Stammgästen dieser Kulturveranstaltung in Wassenberg und registrierte, wie viele seine Kollegen, dass sich der Andrang im Vergleich zum Vorjahr in Grenzen hielt. Jedes Fleckchen, das irgendwie Schatten bot, wie etwa in der Zeltstadt auf dem Plateau unterhalb der Burg, wurde schnell in Beschlag genommen. Dort zeigten verschiedene Künstlergemeinschaften, wie etwa der Künstlerstammtisch Wassenberg, ihre Arbeiten. Elke Bürger vom Kunsttreff aus Erkelenz gestaltete ebenso wie Andrea Fischer vom Wegberger Keramik-Atelier Wassenberg kostenlose Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche. Aber auch beim Fluidpainting oder dem Bemalen von Keramikfliesen hielten sich die Kinder hitzebedingt sehr zurück.

Info Kunst-Räume auch in Heinsberg und Roerdalen Kunstrouten Der Kunst- und Kulturtag in Wassenberg ist als eine von drei Veranstaltungen im Kreis Heinsberg Bestandteil des Programms der Kunstrouten in der Region Aachen für das Jahr 2019 unter dem Motto „Auf zur Kunst!“ Weiterhin gehören zu diesem Programm die Kunsttour Heinsberg, die bereits stattgefunden hat, und „Kunstroom Roerdalen/Wassenberg“. Dazu wird am Wochenende, 5. und 6. Oktober, eingeladen.

Das Angebot von Sandra Otten, die „Kunst als Phantasiereise“ zu betrachten oder in ihren Werken die „Fröhlichkeit der Natur“ zu entdecken, stellte sich in der Parkanlage dem künstlerischen Vergleich mit vielen anderen Skulpturen und Gemälden. Für die Internationalität des Kunst- und Kulturtags stand dabei John Stultjens aus dem niederländischen Tienray, der Bilder „in Stein und Eisen“ vorstellte.

Manch Besucher war froh, als er endlich den Bergfried betreten hatte und dort bei angenehmer Kühle von der chinesischen Künstlerin Lili Yuan empfangen wurde, die unter dem Titel „Osten trifft Westen“ auf zwei Ebenen traditionelle sowie moderne, zum Teil experimentelle Tuschemalerei zeigte und dabei von einer „Verwandlung der chinesischen Tuschemalerei“ sprach. Brigitte Böckels vom Atelier Kunstverliebt aus Erkelenz stellte im obersten Stockwerk ihr neues Projekt vor. Bei „Ocean Drums“ war Mitmachen angesagt, um das Hören, das Sehen und das Spüren neu zu erfahren und das Zusammenspiel der Farben zu erkennen.

„Querbild“ hieß es im Hotel-Restaurant Burg Wassenberg bei der Fotoausstellung, die von Teilnehmern des Kunsttreffs Fotografen aus Erkelenz bestritten wurde. Fast schon eine politische Aussage hatte Alexandra Krappens Fotografie „Realer Irrsinn“, die die misslungenen Klangbrücke im Wurmtal thematisiert. Im Kontrast dazu stand die idyllische „Eisenbahnromantik“ von Klaus Kamphausen, entstanden bei der historischen Selfkantbahn in Schierwaldenrath.