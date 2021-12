Land NRW fördert Vereine : 130.000 Euro für moderne Sportstätten in Wassenberg

Wassenberg Am Dienstag überbrachte Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, die frohe Kunde für den Segelclub Wassenberg Roermond.

„Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren“, sagt Milz erfreut. Um den Sanierungsstau bei den Sportstätten im Land entgegenzuwirken, fördert die NRW-Koalition Sportvereine und Sportverbände vor Ort. Dazu werden mit dem Infrastrukturprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 300 Millionen Euro ausgeschüttet. „Der Breitensport in Nordrhein-Westfalen profitiert von der Modernisierungsoffensive der NRW-Koalition. Ich freue mich, dass die Sportvereine jetzt in die Modernisierung ihrer Sportstätten investieren können. Damit erhöhen wir die Attraktivität des Sportangebots und setzen ein solides Fundament für weiteres ehrenamtliches Engagement“, betont Stefan Lenzen, FDP-Landtagsabgeordneter für den Kreis Heinsberg.

Neben den Seglern aus Wassenberg wird allerdings auch noch ein weiterer Sportverein in der Stadt durch das Land NRW gefördert. Die Schieß- und Sportfreunde Myhl erhalten für die Modernisierung der Schießanlage und eine energetische Dachsanierung eine Förderung in Höhe von 57.550 Euro. Für die Modernisierung der beiden Projekte stellt das Land NRW also insgesamt 134.462 Euro zur Verfügung. „Jeder an der Sportbasis habe die Möglichkeit, von dem Landesprogramm zu profitieren, um den Sportlerinnen und Sportlern eine funktionstüchtige und zeitgemäße Sportinfrastruktur zu bieten, erklärt Stefan Lenzen weiter.